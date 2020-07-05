По меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали в результате ударов молний в различных районах индийского штата Уттар-Прадеш в субботу, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на управление комиссара по оказанию чрезвычайной помощи.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх поручил окружным судьям выплатить семьям погибших компенсацию в размере 400 тысяч рупий ($5,36 тыс). Он также попросил чиновников обеспечить надлежащую медицинскую помощь пострадавшим, говорится в заявлении.

Ранее в пятницу от ударов молний в Уттар-Прадеше погибли 15 человек. Еще более 20 человек погибли в субботу от ударов молний в штате Бихар, более 40 пострадали.

Большинство жертв — это фермеры и рабочие, которые выполняли сельскохозяйственные работы на полях. Отмечается, что интенсивные дожди привели к тому, что все больше фермеров выходят в поле, чтобы максимально использовать время муссона для повышения урожая риса, при этом не все они правильно оценивают опасность разрядов молний.

Согласно данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, в Индии с середины мая по меньшей мере 253 человека погибли от ударов молний и 49 получили ранения, причем 90% смертей отмечено в штатах Уттар-Прадеш и Бихар.

Ежегодно от ударов молний в Индии погибают от 2 до 3 тысяч человек. Однако в этом году в регионе отмечались большое количество грозовых облаков, а также чрезвычайно сильные дожди, необычные для июня. По данным метеорологов, в штате Бихар число осадков на 66% превысило норму для июня, в штате Уттар-Прадеш – на 72%.