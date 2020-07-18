Число жертв в результате наводнений в штате Ассам на северо-востоке Индии достигло 79, сообщает газета Times of India со ссылкой на местное управление по борьбе со стихийными бедствиями (ASDMA).

Наводнения из-за обильных осадков начались в штате в конце мая.

В докладе организации отмечается, что уровень воды в крупной индийской реке Брахмапутра в нескольких районах поднялся выше критической отметки. По данным властей, стихия затронула 26 округов.

«В общей сложности 2 763 719 человек оказались в зоне бедствия… Правительство на данный момент открыло 649 лагерей временного размещения», — говорится в докладе.

Отмечается, что затоплены оказались по меньшей мере 2678 деревень. В национальном парке Казиранга погибли 96 животных, добавили власти.