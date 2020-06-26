Сто десять человек погибли в индийских штатах Бихар и Уттар-Прадеш за последние два дня от ударов молний, сообщил департамент по борьбе со стихийными бедствиями.

Ранее сообщалось, что число погибших от ударов молний в индийском штате Бихар возросло до 83. В свою очередь власти штата Уттар-Прадеш сообщили, что в четверг молнии убили 24 человека, еще трое погибли в среду.

Пострадали от ударов молний 32 человека – 20 человек получили ранения в Бихаре, 12 – в Уттар-Прадеше. Все они госпитализированы с ожогами.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей.

«Поступило трагическое известие о гибели нескольких человек в некоторых районах Уттар-Прадеша и Бихара из-за сильных дождей и молний. Правительства штатов оперативно занимаются оказанием чрезвычайной помощи», — написал он в Twitter.

Власти штатов сообщили, что родственники погибших получат выплаты в 400 тысяч рупий, и призвали людей как можно дольше оставаться в помещении во время плохих погодных условий.

Между тем департамент погоды прогнозирует продолжение осадков в штате Уттар-Прадеш. Предполагается, что грозы обрушатся на все районы штата в течение следующих нескольких дней наряду с «сильными и очень сильными осадками» в северных районах на границе с Непалом, где часто фиксируются наводнения.