Смертность от коронавируса на миллион человек в Индии одна из самых низких в мире, заявил представитель министерства здравоохранения страны Раджеш Бхушан.

«Мы занимаем второе место по численности населения в мире. Всякий раз, когда мы говорим о количестве активных случаев заболевания, общем количестве случаев заболевания и количестве смертей, мы должны иметь в виду размер населения. Если вы посмотрите на случаи заболевания на миллион человек, то он все еще остается одним из самых низких в мире», — сказал журналистам чиновник по особым поручениям министерства здравоохранения Индии Раджеш Бхушан.

Как отмечается в докладе Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в Индии насчитывается 538 случаев заболевания на миллион человек, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на один миллион. При этом есть страны, где показатель заболеваемости в 16-17 раз больше, чем в Индии, а показатель смертности — в 40 раз больше.

В то же время, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев заражения, коронавирус найден у более чем 767 тысяч человек. Больше всего заболевших в США – там их более 3 миллионов человек, дальше следует Бразилия, где выявили 1,7 миллиона случаев заболевания.

Представитель минздрава Индии отметил, что, несмотря на эти цифры, число лечащихся от коронавируса пациентов незначительно превышает 269 тысяч человек.

«Когда мы говорим о вирусной нагрузке пациентов с COVID-19 в Индии, это 269 тысяч человек. Это говорит нам о том, что, в конце концов, мы справились с ситуацией, наша система здравоохранения не слишком обременена и не скрипит из-за давления… 62,08% пациентов с коронавирусом уже выздоровели», — сказал Бхушан.

Он отметил, что в настоящее время стране необходимо сосредоточиться на группе высокого риска. По данным минздрава, 39% смертей, связанных с коронавирусом, происходят среди людей в возрасте от 60 до 74 лет. На людей старше 75 лет приходится 14% смертей, а на возрастную группу от 15 до 44 лет приходится 15% смертей.

В свою очередь старший научный сотрудник Индийского совета по медицинским исследованиям Ниведита Гупта отметила, что в стране увеличилось число тестирований на коронавирус.

«Количество тестов COVID-19 увеличилось, в среднем мы тестируем более 260 тысяч образцов в день. Мы надеемся увидеть дальнейший рост благодаря использованию теста на антиген», — сказала она.

В четверг в Индии был зарегистрирован самый большой рост числа заболевших коронавирусом – за сутки было выявлено более 24,8 тысячи случаев заболевания. Общее число заразившихся превысило 767 тысяч человек, при этом выздоровели более 476 тысяч человек, умерли более 21 тысячи.