Сотрудник лесной службы Индии Сюзанта Нанда напугал пользователей, опубликовав в твиттере странную фотографию, на которой изображена чья-то «нога», сообщает India Today.
Can you identify this animal? pic.twitter.com/6WHc2cidRO
— Susanta Nanda (@susantananda3) June 14, 2020
«Сможете ли вы угадать, что это за животное?» — спросил Нанда.
Пользователи предложили разные версии: лапа гориллы, медведя или даже йети. Некоторые сравнили снимок с белыми ходоками — представителями нечеловеческой расы из фэнтези-сериала «Игра престолов».
«Может, это след белого ходока из «Игры престолов», — предположил @SummetRawal1.
Через некоторое время после публикации лесник рассказал, что на самом деле изображено на фотографии. Оказывается, этот объект вовсе не нога, а гриб Xylaria polymorpha, который называют «пальцами мертвеца». Обычно он растет на гниющих пнях или деревьях.