Сотрудник лесной службы Индии Сюзанта Нанда напугал пользователей, опубликовав в твиттере странную фотографию, на которой изображена чья-то «нога», сообщает India Today.

Can you identify this animal? pic.twitter.com/6WHc2cidRO — Susanta Nanda (@susantananda3) June 14, 2020

«Сможете ли вы угадать, что это за животное?» — спросил Нанда.

Пользователи предложили разные версии: лапа гориллы, медведя или даже йети. Некоторые сравнили снимок с белыми ходоками — представителями нечеловеческой расы из фэнтези-сериала «Игра престолов».

«Может, это след белого ходока из «Игры престолов», — предположил @SummetRawal1.

Через некоторое время после публикации лесник рассказал, что на самом деле изображено на фотографии. Оказывается, этот объект вовсе не нога, а гриб Xylaria polymorpha, который называют «пальцами мертвеца». Обычно он растет на гниющих пнях или деревьях.