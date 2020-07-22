Это вторая найденная черепаха с такой мутацией.

Индийский фермер Басудев Махапатра во время работы в поле нашел желтую черепаху. Мужчина забрал животное домой, а затем передал сотрудникам лесного хозяйства, пишет CNN.

Найденная черепаха — взрослая особь индийской лопастной черепахи, которой от полутора до двух лет. Необычный внешний вид обусловлен альбинизмом.

«Это врожденное заболевание, для которого характерно полное или частичное отсутствие пигмента тирозина. Также иногда в последовательности гена происходит мутация или возникает дефицит тирозина», — пояснил исполнительный директор Ассоциации по сохранению биоразнообразия Сиддхартха Пати.

После осмотра животное выпустили обратно на волю. Всего в Индии находили только двух черепах с альбинизмом.