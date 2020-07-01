Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось в посольстве России в Нью-Дели и в генеральных консульствах Российской Федерации в стране, передает корреспондент Mpravda.com.

«Участок для голосования специально развернут для россиян, которые сегодня находятся в Дели. У них сегодня большой день – голосование по вопросам внесения изменений в конституцию. Это, по сути, голосование за будущее страны, за завтрашний день нашего Отечества. Предложения о внесении изменений лично внесены президентом Российской Федерации. Мне хочется верить, что граждане проявят максимальную политическую активность и отдадут свои голоса за устойчивое, стабильное и свободное будущее нашего Отечества», — сказал российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.

Он отметил, что всего голосование в Индии для россиян будет проходить на четырех участках – в посольстве в Нью-Дели и трех генеральных консульствах России в Ченнаи, Калькутте и Мумбаи. Также прошло выездное голосование.

«Насколько нам позволяли реальные условия санитарно-эпидемической ситуации в стране пребывания, было организовано выездное голосование на площадке строящейся АЭС «Куданкулам». Прошло оно с высокой степенью активности избирателей – 55 человек получили возможность отдать свои голоса по ключевому вопросу изменения основного закона России», — сказал посол.

В связи с эпидемической ситуацией из-за пандемии коронавируса голосование проходит с соблюдением всех санитарных мер – на входе в избирательный участок дипломаты измеряют температуру всем входящим инфракрасным термометром, там же можно взять одноразовую маску и перчатки.

Члены избирательной комиссии защищены респираторами и прозрачными масками, вход и выход в избирательный участок разделены, а свой паспорт участвующие в голосование россияне показывают избирательной комиссии в развернутом виде издалека. Сам процесс голосования не изменился — после записи паспортных данных выдается бюллетень и синяя шариковая ручка, а отдать свой голос нужно в специальной кабинке с непрозрачными стеклами.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.