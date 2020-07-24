В индийском штате Одиша местные жители вытащили из колодца четырехметровую королевскую кобру, сообщает NDTV.

Odisha: A King cobra was rescued from a well in Burujhari village of Ganjam district earlier today. It was later released into the wild. Swapnalok Mishra, a snake rescuer says, "The king cobra is 12-15 feet long." pic.twitter.com/OHTslLv6Q0 — ANI (@ANI) July 22, 2020

Жители деревни Буруджари заметили гигантскую кобру в колодце и сразу же сообщили об этом защитникам животных. На помощь змее приехали два сотрудника. Спустя час им удалось вытащить рептилию на свободу.

В среднем размеры королевской кобры нечасто превышают три-четыре метра. Отдельные экземпляры могут достигать пяти метров. Длина этой оказалась четыре с половиной метра. Королевская кобра – самая крупная ядовитая змея в мире. Она живет более 30 лет и растет в течение всей жизни.