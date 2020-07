Вызволять ее оттуда пришлось больше часа.

В одной из индийских деревень развернули операцию по спасению змеи из заброшенного колодца, пишет NDTV.

Местные жители сообщили о находке в лесное хозяйство, а те отправили на место специалистов по змеям. Спасательная операция длилась около часа. Приехавшие на место Мишра и Михир Пандей достали из колодца огромную королевскую кобру. Ее длина была примерно от 3,5 до 4 м. Фотографии спасенного пресмыкающегося опубликовали в твиттере.

Odisha: A King cobra was rescued from a well in Burujhari village of Ganjam district earlier today. It was later released into the wild. Swapnalok Mishra, a snake rescuer says, «The king cobra is 12-15 feet long.» pic.twitter.com/OHTslLv6Q0 — ANI (@ANI) July 22, 2020

После того, как змею осмотрели ветеринары, ее выпустили в лес.

Королевская кобра является самой крупной из всех ядовитых змей, отдельные особи могут достигать длины 5-6 м. Обитает в тропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии. Эта змея растет в течение всей жизни, продолжительность которой более 30 лет.