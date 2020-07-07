Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 22,2 тысячи и составляет 719 665, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Согласно последним данным, Индия обогнала Россию и вышла на третье вышла в мире по числу выявленных заразившихся. Наибольшее число в мире — в США, там зарегистрировано 2,93 миллиона случаев коронавируса, на втором месте находится Бразилия, где коронавирус найден у более 1,62 миллиона человек.

По информации минздрава Индии, лечение в стране проходят 259 557 человек, выздоровели 439 947 человека (15 515 за сутки), умерли 20 160 (467 за сутки).

В понедельник сообщалось о 697 413 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 24,2 тысячи), днем ранее – о 673 165 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 24,8 тысячи).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 211 987 (5 368 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 114 978 заболевших (3 827 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлено 100 823 заболевших (1 379 за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.