Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 17,2 тысячи и составляет 490 401, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 189 463 человека, выздоровели 285 636 человека (13 940 за сутки), умерли 15 301 (407 за сутки).

В четверг сообщалось о 473 105 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 16,9 тысячи), днем ранее – о 456 183 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 15,9 тысячи).

Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 147 741 (4 841 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел столичный округ Дели, где выявлены 73 780 заболевших (3 390 за сутки). На третьем месте — штат Тамилнад: 70 977 заболевших (3 509‬ за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших, ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса — там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, — режим изоляции продлен до 30 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.