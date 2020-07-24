Лучшим голкипером футбольного сезона 2019/20 года признан вратарь «Уфы» Александр Беленов. На его счету 13 «сухих» матчей, такие же показатели – у Игоря Акинфеева (ЦСКА) и Юрия Дюпина («Рубин»). По наибольшему количеству «сухих» матчей (9) в пятерку вошли Андрей Лунев («Зенит») и Матвей Сафонов («Краснодар»). Экс-вратарь московского «Динамо» Олег Иванов разобрал статистику голкиперов команд РПЛ и оценил их потенциал.

«33-летний Александр Беленов играет за «Уфу» с 2017 года. В этом сезоне провел 26 игр, пропустил 17 голов. Александра отличает уверенная игра как на линии ворот, так и на выходах. Стабильность – основная черта игры Беленова, — считает Олег Иванов. — 34-летний Игорь Акинфеев провел 457 игр за ЦСКА в чемпионатах России, занимая второе место по количеству матчей. Впереди Сергей Игнашевич – 489 игр. Надежная игра Акинфеева помогает молодым футболистам армейцев быстрее набираться опыта и мастерства, что наверняка поможет им в следующем сезоне бороться уже за призовые места в чемпионате.

В пятерку лучших вратарей страны впервые вошел Юрий Дюпин из «Рубина». Он наиболее ярко проявил себя в этом сезоне. Что выгодно отличает Юрия от других голкиперов – это умение «читать» игру, подстраховывая партнеров по линии обороны, своевременные и точные передачи мяча ногами и руками, что позволяет поддерживать динамику игры команды.

Второй сезон проводит в РПЛ Матвей Сафронов («Кубань»). Перспективный молодой вратарь меньше стал допускать обидных «ляпов». Хочется пожелать ему и коллеге по молодежной сборной команде России Александру Максименко («Спартак») стабильности в игре.

В пятерку лучших по количеству «сухих» матчей вошел и зенитовец Андрей Лунев, которого, к сожалению, постоянно преследуют травмы.

Следует отметить уверенную игру на этом этапе чемпионата сменщиков двух именитых голкиперов: Лунева в «Зените» – Михаила Кержакова; Гильерме в «Локомотиве» – Антона Коченкова.

Анализ игры вратарей во второй части чемпионата страны выявил и немало любопытных моментов. Как известно, игру стража ворот принято оценивать не по взятым и отбитым сейвам, а по пропущенным голам. Выявилась интересная закономерность: достаточно пропущено мячей, которые влетели в «домик» вратаря, то есть между расставленными широко ногами, что вдвойне обидно и самим голкиперам, и сильно деморализует их команду. Таких «пенок» у вратарей премьер-лиги набралось немало. Не буду называть конкретные фамилии: все мы помним вратарские «ляпы».

Думается, причина таких «пенок» – в технической подготовке голкипера. Высоким вратарям не хватает элементарной гибкости, координации при отражении низких ударов. Все они, как правило, концентрируются, настраиваются на мощные, сильные удары соперника, но стоит нападающему «киксануть» или мяч срикошетит от кого-то из игроков – и вратарь беспомощен: не успевает перегруппироваться, мгновенно перестроиться к неожиданному полету мяча. В результате – обидные «пенки».

В последних турах чемпионата в воротах некоторых команд появились совсем юные голкиперы, которым тренеры дают «понюхать пороху» большого футбола. Особенно запомнился 17-летний Денис Попов из «Ростова», поставивший своеобразный рекорд в матче с «Сочи», отразив 15 сейвов. Хочется, чтобы эти молодые ребята не затерялись в нашем футболе, а быстрее заявили о себе во весь голос. Задатки у них налицо».