Судебное заседание по делам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возобновилось в воскресенье, пишут израильские СМИ.

Нетаньяху проходит обвиняемым по делам о коррупции и обмане общественного доверия.

Как пишет издание «Маарив», заседание пройдёт в Иерусалимском окружном суде без участия обвиняемых. Начало запланировано на 09:00. Заседание будет касаться технических моментов, в частности, судьи решат, сколько заседаний в неделю будут проходить.

В свою очередь газета «Гаарец» пишет, что «второе заседание будет сконцентрировано на том, чтобы дать дополнительное время адвокатам Нетаньяху для изучения материалов дела».

Первое заседание в Иерусалимском окружном суде состоялось в конце мая.

По решению суда на первом заседании глава правительства был обязан присутствовать лично, чтобы ознакомиться с заключением прокуратуры и сообщить суду, понятны ли ему выдвинутые обвинения. При этом, было решено, что в дальнейшем обвиняемые не обязаны присутствовать на технических слушаниях, пока не начнется этап с представлением доказательств.

Самые серьезные обвинения Нетаньяху — в получении взятки — выдвинуты по так называемому «делу 4000» о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам «2000» и «1000». «Дело 1000» касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно, эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.

В «деле 2000» речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента — бесплатной ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом». В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений — свержение его с поста главы правительства.

Дело о позитивном освещении должностного лица в прессе в обмен на встречные услуги является для израильской судебной системы прецедентным. Судьям впервые придется принять решение о том, можно ли считать подобного рода отношения со СМИ коррупцией и обманом общественного доверия.