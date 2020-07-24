Более 50 человек были задержаны на акции протеста у резиденции главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, сообщает пресс-служба полиции.

«Несмотря на то, что акция протеста была со стороны большинства демонстрантов легитимной и они добровольно разошлись, были те, кто отказался расходиться после того, как полиция несколько раз объявила об окончании акции протеста и попросила покинуть место», — сообщает пресс-служба.

«Полиция арестовала 55 человек, подозреваемых в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудников полиции и других демонстрантов», — отмечает пресс-служба.

Как пишет издание «Гаарец», демонстранты требовали отставки премьер-министра. Позднее между полицией и протестующими произошли столкновения — часть демонстрантов пыталась пройти к центру города, чтобы разогнать их, полиция применила водомёты.