Более 30 человек были задержаны за нарушение порядка на акции протеста в Иерусалиме, сообщает полиция Израиля.

«В Иерусалиме на протестах были задержаны 34 человека», — сообщил Mpravda.com представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.

Как сообщила пресс-служба полиции, задержанные подозреваются в «нарушении общественного порядка и нападении на сотрудников полиции».

По информации израильских СМИ, в акции протеста во вторник вечером приняли участие несколько тысяч человек. Часть из них требовала отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за судебного процесса в отношении него. Вторая часть протестующих выступила против недавних намерений правительства ограничить работу ресторанов из-за коронавируса.

В ночь на пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к ограничительным мерам по коронавирусу, в частности, начиная с вечера 17 июля в стране должны были закрыть спортзалы, бассейны и танцевальные студии. Рестораны смогут работать только на вынос с 21 июля. С 24 июля будет запрещено пребывание на пляжах.

При этом в понедельник комиссия Кнессета по коронавирусу постановила, что пляжи и бассейны будут открыты по выходным. Во вторник комиссия отменила решение правительства о закрытии ресторанов — они продолжат работу с учётом ограничений.