Турецкие военные подорвались на неустановленном боеприпасе в ходе совместного с Россией патрулирования в Идлибе, россияне не пострадали, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Инцидент произошел в ходе 22-го совместного патрулирования участка трассы М-4. Ранее подобные взрывы уже происходили.

«На маршруте следования патруля произошел подрыв неустановленного боеприпаса вблизи от турецкой машины сопровождения. Среди российских военнослужащих пострадавших нет», — сказано в релизе.

Есть ли пострадавшие среди турок, в Центре примирения не уточнили.

Первое совместное российско-турецкое патрулирование состоялось 15 марта, причем маршрут сразу решили сократить из-за провокаций, планируемых местными боевиками. Террористы, по данным Центра примирения, пытались задействовать в качестве «живого щита» мирных жителей, в том числе женщин и детей.