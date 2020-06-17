Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* блокировали колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками в населенном пункте Найраб провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Щербицкий

«…На южной окраине населенного пункта Найраб провинции Идлиб группа боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* блокировала колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками. Попытка части юношей и девушек совместно с родителями продолжить в пешем порядке движение в направлении контрольно-пропускного пункта ВС САР, расположенного в районе населенного пункта Трумба, была пресечена боевиками под угрозой применения оружия», — сказал Щербицкий.

Для выхода выпускников школ открыты два пункта пропуска: «Алеппо» и «Трумба». При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо на текущий момент прибыло свыше 700 молодых людей с неподконтрольных сирийскому правительству территорий, сообщил Щербицкий.

«Действия радикальных формирований очевидно направлены на подрыв процесса мирного урегулирования и лишают молодежь шанса на лучшее будущее», — добавил Щербицкий.

* Террорисческая группировка, запрещенная в России.