Тематический парк аттракционов в Японии предлагает своим гостям специальные маски для крика, сообщает Travel and Leisure.

В японских парках аттракционов не разрешается кричать на американских горках, чтобы не провоцировать распространение коронавируса. Поначалу никто не воспринял правило всерьез, но теперь в парке «Greenland» появилась маска, которая может «покричать» вместо ее владельца.

Посетитель заходит в парк и выбирает одну наклейку на свою маску. Есть несколько мультяшных вариантов. Сотрудники «Greenland» считают, что эта забава, которая поможет людям смириться с тем, что без маски повеселиться в парке аттракционов не получится. Они опубликовали в социальных сетях видео, где человек катается на американских горках в маске со смеющимся ртом.