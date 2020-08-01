Загадочные посылки из Китая с семенами растений поступают в Японию от анонимных отправителей, сообщил телеканал NHK со ссылкой на отделение карантинной службы в городе Йокогама.

В конце июля житель префектуры Канагава сообщил, что на его адрес с указанием его имени пришла посылка из Китая, к которой он не имеет никакого отношения. Аналогичные посылки стали получать с конца июля японцы и из других районов Японии. Их объединяет одно – все они посланы из-за границы, на них нет штампа карантинной службы, и во всех содержатся семена каких-то растений. Оказалось, подобные посылки получают и в Австралии, и в США.

Карантинная служба Японии настоятельно просит не высаживать их, так как чужеродные растения могут нарушить природный баланс, а также существует риск заражения вирусами или насекомыми, привнесенными извне, произрастающих в Японии культур.

В посылках, которые пришли уже в 20 штатов США, и счет которым с конца июня исчисляется сотнями, были семена вьюнка и капусты.

На посылках стоит обозначение почты Китая и указанные обратные адреса также китайские, но МИД КНР настаивает на том, что штампы почты поддельные и отрицает какую-либо связь своей страны с загадочными посылками.