Он еще и высокоскоростной.

В Японии введен в эксплуатацию первый в мире сейсмостойкий поезд. Он будет работать на линии, которая соединяет Токио и Осаку, сообщает CNN.

Новый поезд может развивать скорость до 360 км/ч, рабочая скорость будет ограничена до 285 км/ч. Он движется быстрее и плавнее своих предшественников, а также может перевозить пассажиров во время землетрясения. Запустить его планировали к Олимпийским играм в Токио, но из-за отмены соревнований и пандемии произошли задержки.

Фото: Kyodo News

Сейсмостойкая модель внешне напоминает предыдущие за исключением некоторых деталей. Сообщается, что в новой модификации вагонов пассажиры смогут откидываться на креслах дальше, каждое сиденье оборудовано собственной розеткой. Разработчики также сделали освещение внутри вагонов мягче, добавили подсветку багажных полок при остановке поезда, чтобы пассажиры не забывали свои вещи.

Изменили и ходовые характеристики: модернизировали систему автоматического управления и торможения, что позволяет поезду быстрее останавливаться в случае чрезвычайной ситуации. В поезде установлен литий-ионный аккумулятор. При отключении электричества в чрезвычайных ситуациях поезд сможет продолжить путь, перевезти пассажиров на короткие расстояния. Также это позволит ехать медленнее, если поезд во время землетрясения окажется в туннеле или на мосту. В один состав входит от 4 до 16 вагонов.