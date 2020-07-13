Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Японии приблизилось к 23 тысячам: в понедельник в стране COVID-19 был подтвержден у 260 человек, передает телеканал NHK, который собирает и объединяет данные местных администраций.

Почти половина из инфицированных – 119 человек – выявлены в Токио. Впервые за последние пять дней в столице страны подтверждено менее 200 случаев заражения коронавирусом.

Рост заражений также был зафиксирован в префектурах Канагава (17 человека), Сайтама (26 человека), Осака (18 человека), Тиба (17 человек), Киото (9 человек) и других.

Всего в стране подтверждены 22 964 случая заражения коронавирусом, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Скончались 997 человек, состояние еще 35 человек оценивается как тяжелое. Выздоровел 18 761 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.