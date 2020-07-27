Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Японии за сутки выросло на 583 до 31 961, передает телеканал NHK.

Большинство случаев приходится на Токио (131), Осаку (87) и префектуру Аити (76).

С начала эпидемии скончались 1012 человек. Состояние еще 67 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 22 775 человек.

Для реализации мер по борьбе с распространением коронавируса власти Токио в понедельник приняли проект дополнительного бюджета в размере около 310 миллиарда иен (около 2,9 миллиарда долларов).