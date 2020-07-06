Власти Японии эвакуируют население пострадавших от наводнений районов и ведут спасательные работы на востоке страны в связи с непрекращающимися дождями.

По различным сообщениям японских СМИ, в городе Кумамото и ряде населенных пунктов префектур Фукуока и Кагосима эвакуированы в общей сложности 47,5 тысячи человек, еще около 290 тысяч человек в префектурах Хиросима, Нагасаки и Айти получили рекомендации временно покинуть свои жилища из-за угрозы затопления и оползней.

Как передал телеканал NHK, в префектуре Кумамото подтверждена гибель 26 человек, еще 15 находятся в состоянии остановки сердца и дыхания, но врачи пока не подтвердили их смерть, ведется поиск 11 пропавших без вести.

Наводнения вывели из строя линии электропередачи и водоснабжение в пострадавших районах. По данным энергетической компании Kyushu Electric Power, в понедельник в префектуре Кумамото остались без света 4,6 тысячи жилищ, а в префектуре Кагосима обесточены 4,9 тысячи домов.