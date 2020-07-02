Чтобы хозяева смогли понимать питомцев.

Японские ученые разрабатывают устройство, которое поможет людям понимать животных через «вербализацию» их мыслей, пишет канал «Наука».

Речь идет о создании нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ), который свяжет мозг с устройствами функциональной магнитно-резонансной томографии, искусственным интеллектом и приспособлениями для передачи мысли. Подобное устройство может появиться к 2040 году.

«Сейчас идут исследования в области вербализации мыслей животных. То есть это соединение неспособного говорить субъекта и техники, которая может разговаривать», — заявили в Министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.

Отмечается, что в США уже разработали технологию, с помощью которой через компьютер можно передать мысли собаки словами устно или в виде текста. Это высокотехнологичный жилет, который активизирует сенсоры и посылает на смартфон сигнал, преобразующийся в текст или голосовое сообщение.

Также разрабатываются устройства для людей, которые не могут говорить. Например, для парализованных пациентов. Кроме этого, в министерстве заявили, что вскоре будет возможно передавать мысли на расстоянии.