В Токио появился аттракцион ужасов для водителей автомобилей, сообщает CNN.

Его разработали в японской компании, профессионально занимающейся созданием «домов с привидениями».

«С появлением коронавируса, я понял, что у нас не будет традиционного «дома с привидениями», со всем этим криком в небольшом замкнутом пространстве», — говорит Кента Ивана, основатель фирмы.

Новый аттракцион располагается в большом гараже в центре Токио. Человек на автомобиле заезжает внутрь и погружается в атмосферу зомби-апокалипсиса. Стоит такое путешествие 75 долларов. Если нет личного автомобиля, его предоставят в аренду за дополнительные десять долларов.

Иметь права необязательно. Нужно просто завести двигатель и наслаждаться представлением. Начинается оно с голоса из динамика, который рассказывает историю о призраках, нападающих на людей.

«Трижды посигнальте, если хотите услышать продолжение!» — говорит актер.

В течение следующих 17 минут «окровавленные зомби» прижимаются к стеклам автомобилей и раскачивают его.

После спектакля машину отмывают от бутафорской крови, чтобы на ней можно было добраться домой, не привлекая внимание полицейских.