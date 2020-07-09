Умная маска может выйти на рынок уже в сентябре.

Японская компания Donut Robotics разработала умную маску для лица. Она записывает речь владельца, транскрибирует ее в текстовые сообщения и переводит их на девять языков: японский, английский, французский, корейский, тайский, бахаса (индонезийский), испанский и вьетнамский, пишет Travel + Leisure.

Компания последние несколько лет работала над роботами-переводчиками и роботами-гидами для токийского аэропорта. Программное обеспечение, которое они предлагали для робота, перенесли и адаптировали под маску для лица.

Деньги на проект команда собирает через краудфандинг. На проект пожертвовали более $260 000. Ожидается, что маска поступит в продажу уже в сентябре. Ее предполагаемая стоимость — $40. Сначала ее выпустят на японский рынок, затем начнут продавать в Китае, Европе и США.