Японская компания Mitsubishi Chemical заявила о разработке пластиковых пакетов, способных разлагаться в морской воде, передает телеканал NHK.

Пакеты производятся из материала, в состав которого входит, в частности, сахарный тростник. На ощупь такой пакет ничем не будет отличаться от обычного пластикового.

В настоящее время компания готовится к началу массового производства. Цена одного пакет будет, ориентировочно, составлять от 12 до 50 иен (11 и 47 центов соответственно) в зависимости от размера, что примерно в шесть раз выше цены на обычные пакеты.

Компания надеется, что ее разработка поможет в борьбе с загрязнением морей и океанов пластиковым мусором.

В Японии с 1 июля во всех магазинах начали взимать плату за пластиковые пакеты. Ряд магазинов начал предлагать бесплатные пакеты из биоразлагаемых материалов, однако в большинстве мест покупателей призывают приходить со своими сумками.