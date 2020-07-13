Участие России в разработках вакцины против COVID-19 и обмен идеями в этой области необходимы, чтобы найти лучший вариант решения проблемы с инфекцией, заявил Mpravda.com видный японский эксперт-вирусолог, профессор университета Тохоку Хитоси Оситани.

В Сеченовском университете ранее успешно завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах, российские ученые подтвердили ее безопасность для человека.

«Я не знаю деталей, и очень сложно это прокомментировать», — сказал профессор Оситани. По его словам, «инициативу российского института можно приветствовать, и мы должны обмениваться идеями и результатами исследований для поиска лучшего варианта решения проблемы».

«Сейчас есть много инициатив по разработке вакцины против коронавируса в различных странах, и они очень важны. Поэтому хорошо, что и Россия присоединилась к этим усилиям, поскольку чем больше проектов вакцины, тем лучше», — подчеркнул Оситани.