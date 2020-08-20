СМИ узнали, компания Warner Bros. Entertainment подписала договор на строительство тематической части по мотивам «Гарри Поттера» на территории парка развлечений Toshimaen, расположенного в пригороде Токио, сообщает Variety.

По информации издания, ее построят к 2023-му году. Она расположится на участке площадью 30 тысяч квадратных метров в пределах нынешнего парка, который в конце этого месяца будет закрыт.

Этот парк станет вторым объектом такого рода в мире после музея Гарри Поттера (Warner Bros. Tour Studio London), расположенного в пригороде Лондона. Ожидается, что среди основных аттракционов в новом парке воссоздадут декорации и представят реквизит, использованный в фильмах о «Гарри Поттере».

В отличие от лондонской версии парка, в Токио также организуют специальную зону, посвященную франшизе «Фантастические твари и где они обитают».