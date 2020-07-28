Новый памятник так называемым «женщинам для утешения», установленный в Южной Корее, окажет влияние на развитие отношений Токио и Сеула, такую точку зрения высказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Монумент был установлен в частном ботаническом саду в провинции Канвондо в Южной Корее. Он изображает сидящую на скамейке девушку, олицетворяющую жертву системы «женщин для утешения», существовавшую во время войны на оккупированных Японией территориях. Перед ней на коленях и склонив голову стоит мужчина, в котором, по сообщениям СМИ, нетрудно узнать премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Памятник называется «Вечное искупление».

«С точки зрения международного этикета, это совершенно недопустимо. Если сообщения в СМИ — правда, то это окажет решающее влияние на японо-южно-корейские отношения», — приводит слова Суги агентство Киодо.

Суга отметил, что Япония продолжает требовать от Сеула выполнения соглашения 2015 ода, согласно которому обе стороны признали все вопросы между собой «урегулированными полностью и окончательно».

Системой «женщин для утешения» называют форму принудительной проституции для нужд японской армии в странах Азии во время Второй мировой войны. В 1965 году Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, рассчитывая на то, что таким образом все противоречия будут сняты. Тем не менее, вопрос о «женщинах для утешения» вновь стал камнем преткновения для развития отношений несколько лет назад, и только после давления США два его азиатских союзника договорились о мировой, которую и фиксировало соглашение 2015 года. Оно было призвано «окончательно и бесповоротно» решить все противоречия с тем, чтобы вопрос о «женщинах для утешения» никогда больше не оказывал влияния на отношения Южной Кореи и Японии. Однако так как соглашение было подписано при администрации бывшего президента Пак Кын Хе, которая ушла в отставку в результате коррупционного скандала, при новом президенте Мун Чжэ Ине фонд помощи, куда Япония уже перевела к тому моменту около 9 миллионов долларов, был расформирован, и вопрос урегулирования проблемы заморожен.

При этом Япония считает, что пока официальных документов, подтверждающих сам факт существования принудительной проституции, не найдено. Свою официальную позицию Япония не раз озвучивала и в ООН. В феврале 2018 года представитель японского МИД в ООН подтвердил, что широко распространенное мнение о существовании во время войны принудительной проституции в занятых Японией странах Азии базируется на «свидетельстве» журналиста Сэйдзи Ёсиды в газете «Асахи» в 1980-х годах, которое впоследствии оказалось вымыслом. До этой публикации корейская сторона не выдвигала Японии претензий на этот счет и не поднимала вопрос о «женщинах для утешения». В 1980-е годы Ёсида рассказал о якобы имевшей место охоте на кореянок для привлечения их в публичные дома, однако описанные им факты не нашли подтверждения в других источниках и оказались вымыслом. За публикацию ложного свидетельства под видом реального факта газета принесла публичные извинения в 2014 году.

Несмотря на это, по заключенному в декабре 2015 года соглашению, Япония обязалась выплатить бывшим «женщинам для утешения» 1 миллиард иен (около 9 миллионов долларов) с условием, что это решение будет «окончательным и не имеющим обратного хода». Южнокорейская сторона согласилась с такой формулировкой.