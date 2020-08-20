Сейф с деньгами похищен в Японии из Музея нинзя клана Ига в префектуре Миэ, передало во вторник агентство Киодо.

По его данным, в сейфе служебного помещения музея находилось более миллиона иен, то есть почти 10 тысяч долларов. Полиция прибыла на место происшествия по тревоге сработавшей сигнализации, но обнаружила на месте вскрытый офис музея, в котором не оказалось сейфа, весившего 150 килограммов.

С воскресенья музей был закрыт, а в сейфе должны были остаться деньги, собранные за выходные, когда билеты купили примерно 1100 посетителей.

Клан ниндзя школы Ига — один из самых знаменитых в истории феодальной Японии наряду с кланом Кока в соседней префектуре Сига. В музее хранятся предметы одежды и снаряжения ниндзя, включая «сюрикэны» — метательное оружие скрытого ношения в виде звёздочек, игл, гвоздей или ножей, также для посетителей устраивают показательные шоу и тренировки.