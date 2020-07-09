Эвакуация для 230 тысяч человек объявлена на японском острове Кюсю в связи с опасностью наводнений, разливов рек и оползней, сообщил телеканал NHK на основе сборных данных с мест.

Ливни, обрушившиеся на Японию с раннего утра субботы, и вызванные ими паводки, наводнения, оползни уже унесли жизни 59 человек, четыре человека находятся в критическом состоянии, 16 человек числятся пропавшими без вести. Министерство общенациональных дел сообщает о разрушении частично или полностью 4700 домов в 22 из 47 префектур Японии.

На месте работают спасатели и 10 тысяч командированных в район бедствия военных. Ливни, начавшиеся и продолжающиеся на юго-западе Японии, продвинулись на север и захватили широкую область на основном японском острове Хонсю. В ряде мест оказались разрушены дороги и мосты, что затрудняет оценку масштабов бедствия.