Власти Японии не намерены пока повторно вводить режим чрезвычайной ситуации, несмотря на рост случаев COVID — в Токио второй день подряд после двухмесячного перерыва фиксируют более 100 случаев, заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

«Молодые люди составляют около 70% зараженных. Есть тенденция роста госпитализированных, но число тяжелых больных снижается. В этой ситуации и в свете распространения инфекции до сих пор мы не считаем, что положение требует скорейшего объявления чрезвычайной ситуации», — сказал Суга.

Он пояснил, что сейчас основным направлением является, «контролируя риски заражения, поэтапно повышать уровень общественной и экономической активности».

В пятницу в Токио было выявлено 124 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 107. До этого более 120 новых случаев было зарегистрировано два месяца назад — 2 мая, когда их число составило 154.

С учетом новых случаев в Токио насчитывается 6523 заболевших COVID-19, в стране – 19 802.