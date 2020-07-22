Программа поддержки внутреннего туризма Go To Travel вступила в действие в Японии за исключением Токио, столица была исключена из программы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки – рекордного продолжительного роста заболеваний COVID-19.

«В любом случае тщательно должны соблюдаться меры во избежание скопления людей в тесном непроветриваемом помещении. Мы просим население оказать содействие в этом. Курс на серьезное восстановление экономической деятельности остается неизменным», — сказал журналистам премьер-министр Синдзо Абэ. Его слова приводит телеканал NHK.

Программа подразумевает предоставление за счет государства скидок в половину стоимости в день на человека за проживание и транспорт в пределах 20 тысяч йен (186 долларов) при многодневных путешествиях и не более 10 тысяч иен (93 долларов) при поездках на один день. Треть от суммы компенсации будет выдаваться в виде талонов на покупки сувениров и посещение ресторанов в ходе туристических поездок. Участвующие в кампании отрасли и предприятия оценивают ее масштаб в 189,5 миллиарда иен (1,771 миллиарда долларов).