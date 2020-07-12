Число жертв наводнений и оползней, вызванных ливнями, на юго-западе Японии выросло до 70 человек, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест.

Пропавшими без вести считаются 13 человек.

Дожди в районе острова Кюсю продолжаются уже неделю. За это время они распространились на более широкую область, захватив и основной японский остров Хонсю. По прогнозу, в понедельник на севере Кюсю может выпасть до 150 миллиметров осадков, а во вторник — до 300 миллиметров.

В префектурах Кумамото и Оита 8,5 тысячи семей находятся без воды. В 11 префектурах более 12 тысяч домов разрушены полностью или частично. Ряд населенных пунктов оказался полностью отрезанным из-за паводков.

По подсчетам министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, ущерб сельскохозяйственным угодьям составил к этому часу 11,7 миллиарда иен (109 миллионов долларов).

Ожидается, что в понедельник пострадавшие районы посетит премьер-министр страны Синдзо Абэ.