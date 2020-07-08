Пятьдесят семь человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных обрушившимися на юго-запад Японии затяжными ливневыми дождями, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест.

Больше всего погибших — 54 человека – в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Двое обнаружены в состоянии остановки сердца и легких, 10 человек числятся пропавшими без вести.

В трех префектурах Кагосима, Оита и Фукуока пропавшими без вести числятся шесть человек.

Ливни обрушились на юго-западные районы Японии с раннего утра субботы. На месте работают спасатели и 10 тысяч командированных в район бедствия военных. Ливни с юго-запада продвигаются севернее, теперь они затрагивают и часть основного японского острова Хонсю. Режим наивысшей опасности из-за дождей объявлен в префектурах Гифу и Нагано.