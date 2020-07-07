Из-за обрушившихся на юго-запад Японии ливней погибли 52 человека, двое находятся в критическом состоянии, 12 считаются пропавшими без вести, сообщил телеканал NHK.

В префектуре Кумамото на юго-западном острове Кюсю погиб 51 человек, еще один человек стал жертвой стихии в префектуре Фукуока на том же острове.

Ливни обрушились на этот район с раннего утра субботы. На Кюсю по-прежнему без света остаются около 7 тысяч человек. На месте работают спасатели и 10 тысяч командированных в район бедствия военных. Ливни с юго-запада продвигаются севернее, теперь они затрагивают север острова Кюсю, остров Сикоку и часть основного японского острова Хонсю. В ряде мест оказались разрушены дороги и мосты, что затрудняет оценку масштабов бедствия.