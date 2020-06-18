Прокуратура Японии готовит арест семейной пары – депутатов парламента Кацуюки и Анри Каваи, сообщило агентство Киодо.

Как стало известно в ходе расследования, которое длится с осени прошлого года и которое стоило Кацуюки Каваи кресла министра юстиции, семейная пара в ходе выборов в верхнюю палату парламента летом прошлого года раздавала наличные депутатам местного парламента, а также членам избирательного штаба Анри Каваи, которая в результате выборов стала депутатом. Для этого был даже составлен список, которых включал около 100 фамилий. Всего супругом Кацуюки Каваи было роздано около 24 миллионов иен (около 224 тысяч долларов), а его женой – 1,5 миллионов иен (около 14 тысяч долларов).

Семейная пара на фоне разрастающегося скандала уже заявила о своем выходе из правящей Либерально-демократической партии, чтобы не бросать на нее тень. Кацуюки Каваи считается человеком из ближайшего окружения премьер-министра Синдзо Абэ, и возбуждение против него уголовного дела не может не отразиться и на репутации самого премьера.