Из-за ливневых дождей на юго-западе Японии в префектуре Кумамото объявлена и рекомендована эвакуация для 145 тысяч человек, сообщает телеканал NHK на основании обобщенных данных с мест.

В префектуре Кагосима и Кумамото в ряде мест объявлен пятый, самый высокий уровень опасности из-за дождей. Этот уровень означает для местного населения сигнал «спасайте жизни!». Метеорологическая служба предупреждает население, что ливни могут быть такой силы, какой жители никогда в жизни не испытывали. В префектуре Кумамото 80 тысяч жителей получили указание к срочной эвакуации, еще 65 тысячам рекомендовано эвакуироваться.

С мест сообщают о разливах рек и оползнях. Информации о жертвах к этому часу нет. Перекрыты участки дорог.