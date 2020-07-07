Эвакуация рекомендована для 1,28 миллиона человек в четырех префектурах на юго-западе Японии из-за непогоды, сообщил телеканал NHK на основе сборных данных с мест.

Эвакуация объявлена в префектурах Фукуока, Кумамото, Нагасаки, Оита.

Ливни, обрушившиеся на юго-запад Японии с субботы, и вызванные ими паводки, наводнения, оползни уже унесли жизни 52 человек, два человека находятся в критическом состоянии, 12 числятся пропавшими без вести. На Кюсю по-прежнему без света остаются около 7 тысяч человек.

На месте работают спасатели и 10 тысяч командированных в район бедствия военных. Ливни с юго-запада продвигаются севернее, теперь они затрагивают не только Кюсю, но и остров Сикоку и часть основного японского острова Хонсю. В ряде мест оказались разрушены дороги и мосты, что затрудняет оценку масштабов бедствия. В юго-западных районах приостанавливают работу автоконцерны, банки и другие компании.