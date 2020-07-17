Число выявленных случаев коронавируса в Японии приблизилось к 25 тысячам, в пятницу COVID-19 был подтвержден у 595 человек, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные местных администраций.

Более половины инфицированных – 293 человека – выявлены в Токио. Последние два дня в японской столице фиксируются «антирекорды» по числу заразившихся. В четверг вирус был подтвержден у 286 человек.

Рост заражений также был зафиксирован в префектурах Канагава (43 человека), Сайтама (51 человек), Осака (53 человека), Тиба (20 человек), Хёго (25 человек). Киото (12 человек) и других.

Всего в стране подтверждены 24 964 случая заражения коронавирусом, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Вместе с этим в статистике не учитываются случаи заражения на американских военных базах, расположенных в южной японской префектуре Окинава. По последним данным, там выявлен 141 случай заражения коронавирусом. Правительство Японии уже обратилось к американской стороне с просьбой провести тестирование для всех военнослужащих на базах.

Скончались 998 человек, состояние еще 39 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 19 755 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,57 миллиона случаев заражения, свыше 584 тысяч человек скончались.