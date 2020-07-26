Общее число выявленных заражений коронавирусом в Японии с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, превысило 31,3 тысячи человек: за сутки в стране было выявлено 825 новых случаев COVID-19.

По данным телеканала NHK, наибольшее число новых заражений подтверждено в Токио (239 человек) и Осаке (141 человек). Также значительный рост числа инфицированных наблюдается в префектурах Аити (80 человек) и Фукуока (90 человек).

За все время эпидемии скончались 1011 человек. Состояние еще 66 человек оценивается как тяжелое. Выздоровел 22 421 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.