Число жертв наводнений и оползней в Японии на острове Кюсю достигло 64 человек, ведется поиск 16 пропавших без вести, передал в четверг телеканал NHK.

По его данным, еще двое находятся в состоянии остановки дыхания и сердца, но их смерть пока официально не подтверждена.

Под угрозой стихийных бедствий оказались западные и центральные районы Японии, хотя дожди идут по всей стране уже несколько дней подряд. В наибольшей степени, как передал телеканал, пострадала префектура Кумамото. Также рекордные ливни зарегистрированы в префектурах Гифу и Нагано в центральной части Японии.

В городе Каноя префектуры Кагосима с прошлого четверга выпало 1000 миллиметров осадков, что в три раза больше июльской нормы.

В городе Гэро префектуры Гифу наводнениями отрезаны от внешнего мира 800 человек, а в городе Такаяма — 1300 человек. В префектуре Кумамото изолированы 3800 жилищ.

Сейсмологи обещают до 400 миллиметров осадков к утру субботы в некоторых районах страны.

Как заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в общей сложности на ликвидацию последствий стихийных бедствий брошено 130 человек, включая военных, сотрудников полиции, пожарной службы и береговой охраны.

По данным властей, 876 тысяч человек в шести префектурах получили распоряжения об эвакуации под угрозой наводнений и оползней. Из-за дождей в 17 префектурах Японии отменены занятия в 2244 школах.