Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до семи человек, передает телеканал NHK.

По данным на 10 утра воскресенья (04.00 мск), медики подтвердили гибель семи человек, еще у 14 человек нет признаков жизни, но их смерть официально пока не подтверждена. Четыре человека числятся пропавшими без вести.

В результате ливневых дождей в некоторых районах на юго-западе Японии выпало до 400 миллиметров осадков. В префектурах Кумамото и Кагосима объявлена эвакуация 320 тысяч человек.

Из-за разлива реки в префектуре Кумамото несколько населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий.

На кадрах из населенного пункта Сакамото в префектуре Кумамото, снятых с вертолета телеканала, видна огромная надпись SOS, написанная жителями белой краской на земле одной из спортивных площадок.

В результате паводков некоторые населенные пункты оказались без связи и электроэнергии, что затрудняет установление масштабов бедствия. Как минимум в 11 местах произошли оползни. В район бедствия, помимо полиции и пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи, в район направлены 10 тысяч военных сил самообороны Японии.