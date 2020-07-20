Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в Японии достигло тысячи человек: в понедельник медики сообщили о смерти еще одного пациента в Токио, передает телеканал NHK.

Наибольшее число смертей от COVID-19 приходится на Токио (327 случаев), префектуры Хоккайдо (102 случая), Канагава (98 случаев) и Осака (86 случаев).

В понедельник в Японии подтверждены 511 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 188 выявлены в Токио, а 89 – в Осаке. Всего в стране зафиксированы 26137 случаев заражения коронавирусом, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале.

Вместе с этим, в статистике не учитываются случаи заражения на американских военных базах, расположенных в южной японской префектуре Окинава. По последним данным, там выявлены 143 случая заражения коронавирусом. Еще один случай выявлен на американской базе в Токио.

Состояние еще 43 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 20235 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597,5 тысячи человек скончались.