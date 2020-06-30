Более 70 тысяч человек в городе Кагосима на острове Кюсю в Японии получили рекомендации начать подготовку к эвакуации из-за опасности оползней, сообщает муниципалитет города на своем сайте.

Угроза оползней возникла из-за обильных дождей. Пожилые и люди с ограниченными возможностями уже начали эвакуацию.

На западе и юго-западе Японии со вторника ожидается обильное выпадение осадков, что может привести к разливу рек и сходу оползней. В южной части Кюсю, где находится Кагосима, за сутки — до 1 июля — ожидается выпадение 200 миллиметров осадков.