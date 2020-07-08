Более чем 145 тысячам человек в шести префектурах основного острова Хонсю в Японии объявлена или рекомендована эвакуация, такие данные привел телеканал NHK на основании данных с мест.

В префектурах Киото и Нагано объявлена эвакуация для 145,6 тысячи человек. Еще 131 тысяча человек в префектурах Мияги, Фукусима, Нагано, Киото, Осака, Сига получили рекомендации эвакуироваться из-за возросшей опасности паводков и оползней.

Обильные дожди, обрушившиеся на юго-западные районы Японии с раннего утра субботы, уже унесли жизни 57 человек. На месте работают спасатели и 10 тысяч командированных в район бедствия военных. Ливни с юго-запада продвигаются севернее, теперь они затрагивают и часть основного японского острова Хонсю. Режим наивысшей опасности из-за дождей объявлен в префектурах Гифу и Нагано.