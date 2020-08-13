Обыски в двух офисах «Яндекса» в Минске провели люди, представившиеся сотрудниками ГУБОПиК Белоруссии, оборудование или документы во время этих мероприятий не изымались, сообщили Mpravda.com в пресс-службе компании.

«Сегодня в двух офисах «Яндекса» в Минске прошли обыски сотрудниками, которые представились ГУБОПиК Республики Беларусь (Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, ГУБОПиК — ред.). Несколько сотрудников «Яндекса» находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы», — сказал собеседник агентства.

«В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. По окончании обыска сотрудники не задерживались», — добавил он.