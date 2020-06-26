Ограничительные меры по коронавирусу продлили в Якутии до 1 июля включительно, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе региона. Ранее меры были продлены до 26 июня.

«Ограничительные меры в Якутии продлены по 1 июля включительно», — разъяснили в оперштабе.

Как отметил глава Якутии Айсен Николаев на брифинге в пятницу, коэффициент распространения инфекции в регионе чуть превышает 0,8. В пресс-службе правительства сообщили, что ситуация не отвечает тем требованиям, при которых можно переходить к дальнейшему послаблению ограничений.

В Якутии первый этап смягчения ограничений в районах и населенных пунктах, где объявлен режим полной самоизоляции, начался 15 июня. Возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и другие организации сферы услуг, разрешены занятия спортом на улице в составе не более двух человек при дистанции не менее 5 м. Также возобновлена работа магазинов в многоквартирных жилых домах, продолжается обязательная самоизоляция на две недели прибывающих в регион людей, масочный режим для всех жителей обязателен.

Режим повышенной готовности действует на территории региона с 17 марта. Режим полной самоизоляции введен в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также в поселке Нижний Бестях, селе Майя и Харанском наслеге (проселке — прим. ТАСС) Мегино-Кангаласского района, городе Покровск Хангаласского района и в 14 наслегах Намского района.

Всего в регионе зарегистрировано 4 013 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2 906 человек, умерли 31.