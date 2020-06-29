Якутия со 2 июля снимет меры ограничения из-за коронавируса при положительной динамике по снижению количества заболевших, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.

Как отметил глава республики, за прошедшие сутки в Якутии выявлено 50 случаев коронавируса, в том числе 37 — в Якутске. Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 4178 инфицированных новой коронавирусной инфекцией, из них выздоровел 3261 человек.

«Мы стабилизировали ситуацию по республике, 50-60 больных у нас четвертые сутки. Это положительная динамика… По городу Якутску 37 человек заболевших, это минимум, начиная с 21 мая… За сутки выписалось 74 человека после полного выздоровления, всего по республике 78% больных полностью выздоровели… Наша главная задача на ближайшие дни — сохранить положительную динамику по снижению количества больных, … и мы сможем со 2 июля снимать те ограничения, которые у нас во многих районах действуют», — сказал Николаев.

По данным оперштаба, в Якутии 33 летальных исхода, 32 человека находятся в тяжелом состоянии. За сутки лаборатории республики обработали 4089 тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры в Якутии продлены по 1 июля.

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